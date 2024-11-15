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        Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 09:56 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:02
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        Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlı Recep Çetin'in (64) cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı.

        Zanlının savcılıkça sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.

        Recep Çetin (64) dün İl Emniyet Müdürlüğüne gidip polise teslim olarak eşi Aysel Çetin'i (58) öldürdüğünü itiraf etmişti.

        Zanlının Pınar Mahallesi'ndeki evine giden polisler, Aysel Çetin'in başına aldığı darbeyle hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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