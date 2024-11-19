Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde incelemede bulundu.
Turan, Tapu ve Kadastro Müdür vekili Hüseyin Dilek'ten brifing aldı.
Ardından yeni hizmet binasını gezen Turan, personelle sohbet etti.
Turan, personele çalışmalarında başarı diledi.
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