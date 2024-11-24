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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da ilçe protokolü ile huzurevi sakinleri, bocce müsabakasında karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:49 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:49
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da ilçe protokolü ile huzurevi sakinleri, bocce müsabakasında karşı karşıya geldi.

        Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi bahçesindeki bocce sahasında gerçekleştirilen etkinliğe, huzurevi bocce takımı ile Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'nin de aralarında olduğu kurum müdürleri katıldı.

        Müsabakada huzurevi bocce takımı, protokol üyelerini yendi.

        - 24 Kasım Öğretmenler Günü

        Lüleburgaz'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvada, 12 öğretmen iki kategoride mücadele etti.

        Kadınlar kategorisinde Birsen Selavat, erkekler kategorisinde ise Uğur Ünver birinci oldu.

        Dereceye giren öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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