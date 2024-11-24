Kadınlar kategorisinde Birsen Selavat, erkekler kategorisinde ise Uğur Ünver birinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvada, 12 öğretmen iki kategoride mücadele etti.

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi bahçesindeki bocce sahasında gerçekleştirilen etkinliğe, huzurevi bocce takımı ile Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'nin de aralarında olduğu kurum müdürleri katıldı.

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