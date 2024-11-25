İğneada'daki selde ölenlerin yakınları yargılanan sanıklar hakkında verilen karara itiraz etti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde bir tesiste konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar hayatını kaybetmişti.

6 kişinin öldüğü bir olayda yasaya ve usule uygun karar verilmediğini savunan Yaşa, sanığın "olası kasıt ile öldürme" suçundan ceza almasının gerektiğini söyledi.

Devlet adına mahkemeye katılan savcılık makamının da itiraz ettiğini dile getiren Yaşa, gerekçeli kararın çıkmasının ardından yeniden itirazda bulunacaklarını belirtti.

Selde hayatını kaybedenlerin yakınları Safiye Yaşa ile Çiçek Dinç, 1. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe vererek karara itiraz etti.

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