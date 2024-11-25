Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        İğneada'daki selde ölenlerin yakınları yargılanan sanıklar hakkında verilen karara itiraz etti

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yılki selde ruhsatsız işletilen kamp alanında hayatını kaybedenlerin yakınları, mahkemenin yargıladığı sanıklar hakkında verdiği karara itiraz etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İğneada'daki selde ölenlerin yakınları yargılanan sanıklar hakkında verilen karara itiraz etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yılki selde ruhsatsız işletilen kamp alanında hayatını kaybedenlerin yakınları, mahkemenin yargıladığı sanıklar hakkında verdiği karara itiraz etti.

        İğneada'da geçen yıl 5 Eylül'de Sisli Vadi'deki bungalovların bulunduğu bölgede meydana gelen sel felaketine ilişkin Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama 8 Kasım'da tamamlandı.

        Selde hayatını kaybedenlerin yakınları Safiye Yaşa ile Çiçek Dinç, 1. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe vererek karara itiraz etti.

        Yaşa, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını yerinde bulmadıklarını söyledi.

        Devlet adına mahkemeye katılan savcılık makamının da itiraz ettiğini dile getiren Yaşa, gerekçeli kararın çıkmasının ardından yeniden itirazda bulunacaklarını belirtti.

        6 kişinin öldüğü bir olayda yasaya ve usule uygun karar verilmediğini savunan Yaşa, sanığın "olası kasıt ile öldürme" suçundan ceza almasının gerektiğini söyledi.

        Davada Bülent B. "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay, Cenan A. ile Büşra G. 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmış, sanık Sevcan U'nun beraatine karar verilmişti.

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde bir tesiste konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6284 kadınları koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6284 kadınları koruyor
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
        Kırklareli Valisi Turan kurum ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Turan kurum ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Turan üniversitede düzenlenen toplantıya katıldı
        Kırklareli Valisi Turan üniversitede düzenlenen toplantıya katıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa