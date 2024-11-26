Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, yeni aile hekimliği yönetmeliğini tanıttı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni aile hekimliği yönetmeliği ile aile hekimlerinin hastalarına daha fazla vakit ayırabileceğini belirtti.

Cerit, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 53 aile sağlığı merkezi ile 135 aile hekimliğinin bulunduğunu söyledi.

Bir aile hekimliğine 2 bin 789 hasta düştüğünü ifade eden Cerit, yeni aile hekimliği yönetmeliğine göre aile hekimlerinin hastalarıyla daha uzun süre muayene, tanı ve tedavi için vakit geçirebileceğini belirtti.

Yeni yönetmelik ile aile hekimliklerinin daha işlevsel hale geldiğini anlatan Cerit, "Aile hekimliğine giden hastaların sadece 'şu ilacı yaz doktor' zihniyetinden çıkarılıp, aile hekimlikleri artık hastanın kronik hastalıklarıyla, kanseri varsa kanseriyle ya da bir gebeliği varsa gebelik süreçleriyle, çocuksa çocukluk aşıları, çocuk izlemleri bu gibi süreçlerin daha fazla ağırlıklı olduğu, bir bireyin gerçekten A'dan Z'ye tüm sağlık parametrelerinin değerlendirildiği bir yapıya kavuşturulmaya çalışılıyor. O nedenle aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğini çok değerli buluyorum. Büyük bir emek var." diye konuştu.

Kırklareli'nin 65 yaş ve üstü nüfusa sahip en yüksek illerden biri olduğunu ifade eden Cerit, nüfusunun yüzde 15.8'inin 65 yaş ve üstünden oluştuğunu bildirdi. Yaşlı nüfus arttıkça kronik hastalıkların, kanser, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, beyin hastalıkları, felç gibi durumların da ortaya çıktığını anlatan Cerit, açıklamasında şunları kaydetti: