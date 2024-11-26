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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden, kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:39
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden, kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağı bildirildi.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

        1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulamasının başlayacağı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile kar tanesi işareti bulunması gerekiyor. Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygunluğu trafik zabıtası tarafından kontrol edilecektir.

        Belirtilen nitelikteki araçların 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında şehirlerarası karayolunda kış lastiği olmaksızın seyahat ettikleri tespit edilmesi halinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Kış Lastiği Zorunluluğu' başlıklı 65/A maddesi uyarınca idari işlem yapılacaktır."

        - "Güvenli Yarınlara" Projesi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Güvenli Yarınlara" Projesi çalışmaları sürüyor.

        Proje kapsamında 5 okulda öğrencilere aile ve güvenli internet, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, akran zorbalığı, siber suçlar, dijital oyun bağımlılığı, bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital ortamda kişisel verilerin korunması gibi konularda eğitim verildi.

        Eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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