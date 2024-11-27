Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, öğrenci yurtlarında incelemede bulundu.
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, öğrenci yurtlarında incelemede bulundu.
Yüce, Ramazan Yaman, İmam Hatip ve Kepirtepe Anadolu liselerinin yurtlarını denetledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'den bilgi alan Yüce, ardından Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencileri ile akşam yemeği yedi.
Öğrencilerin isteklerini dinleyen Yüce, yurtlardaki hizmet kalitesini arttırmak için gayret gösterdiklerini belirtti.
- Voleybol turnuvası sona erdi
Lüleburgaz'da liseler arasında gerçekleşen voleybol turnuvasında Kepirtepe Anadolu Lisesi birinci oldu.
Lüleburgaz Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın finalinde Kepirtepe Anadolu Lisesi ile Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi karşılaştı.
Karşılaşmadan galip ayrılan Kepirtepe Anadolu Lisesi turnuvanın birincisi oldu.
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