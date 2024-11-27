İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'den bilgi alan Yüce, ardından Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencileri ile akşam yemeği yedi.

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