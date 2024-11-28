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        Kırklareli'nde rahatsızlanan gemi personeli hastaneye sevk edildi

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 09:35 Güncelleme: 28.11.2024 - 09:39
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        Kırklareli'nde rahatsızlanan gemi personeli hastaneye sevk edildi
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        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        Açıktaki bir gemide personelin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi karaya çıkarılarak hastaneye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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