Kırklareli'nde rahatsızlanan gemi personeli hastaneye sevk edildi
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Açıktaki bir gemide personelin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi karaya çıkarılarak hastaneye götürüldü.
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