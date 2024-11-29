Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:56 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim yaptı.

        Ekipler, Kofçaz ilçesinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı!
        Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı!
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Avustralya ilk ülke oldu!
        Avustralya ilk ülke oldu!
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu geliyor!
        Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu geliyor!
        Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
        Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Kırklareli'nde okul müdürleriyle bir a...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Kırklareli'nde okul müdürleriyle bir a...
        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde rahatsızlanan gemi personeli hastaneye sevk edildi
        Kırklareli'nde rahatsızlanan gemi personeli hastaneye sevk edildi
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 18'i hükümlü 40 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 18'i hükümlü 40 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde 8. Çocuk Şenliği düzenlenecek
        Kırklareli'nde 8. Çocuk Şenliği düzenlenecek