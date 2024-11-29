Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 38 kişi için tören düzenlendi.

Dua edilerek ve kasidelerin okunduğu törende konuşan İl Müftüsü Yusuf Eviş, umre ziyaretçilerini kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Umre ve hac ziyaretlerinin önemli bir ibadet olduğunu anlatan Eviş, her bir Müslüman'ın kutsal toprakları görme isteği bulunduğunu belirtti.