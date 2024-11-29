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        Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

        Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:39 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:39
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        Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
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        Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 38 kişi için tören düzenlendi.

        Dua edilerek ve kasidelerin okunduğu törende konuşan İl Müftüsü Yusuf Eviş, umre ziyaretçilerini kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Umre ve hac ziyaretlerinin önemli bir ibadet olduğunu anlatan Eviş, her bir Müslüman'ın kutsal toprakları görme isteği bulunduğunu belirtti.

        Vatandaşların umrede vakitlerini ibadet ile geçirmesi gerektiğini ifade eden Eviş, yapılacak ibadetlerin kabul olması dileğinde bulundu.

        Törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından 38 kişi kutsal topraklara uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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