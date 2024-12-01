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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde düzenlenen okullar arası yıldız erkek voleybol turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 01.12.2024 - 10:48
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize ilçesinde düzenlenen okullar arası yıldız erkek voleybol turnuvası sona erdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen turnuvada, Atatürk Ortaokulu takımı birinci oldu.

        Kapalı spor salonunda düzenlenen törende Atatürk Ortaokulu takımına kupa ve madalyaları verildi.

        Törene katılan Kaymakam Kemal Balaban, öğrencileri tebrik ederek başarı diledi.

        - Yol yapım çalışmaları

        Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Fen İşleri Müdürlüğünce Bademlik Mahallesi Fahri Kasapoğlu Caddesi'nde yürütülen yol yapım çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

        Bulut, ekiplere çalışmalarında kolaylık diledi.

        Ekiplerin deforme olan asfaltın söküm işlemlerinin ardından sıcak asfalt serim çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Bulut, en kısa sürede çalışmaları tamamlamak istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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