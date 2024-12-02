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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Akalar Mahallesi Muhtarı Orkun Savaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:24
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Akalar Mahallesi Muhtarı Orkun Savaş'ı ziyaret etti.

        Bulut, geçmiş oldun dileğinde bulunduğu Savaş ile bir süre sohbet etti.

        Savaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Bulut, muhtarların önemli görevleri yerine getirdiğini söyledi.

        - Belediye Başkanı Bulut, çalışmaları inceledi

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Bulut, Bademlik Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

        Kentin her köşesine hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade eden Bulut, mahalleleri daha yaşanabilir bir hale getirmek için mücadele ettiklerini kaydetti.

        - Gıda Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

        Kırklareli'nde Gıda Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Gıda konusunda çok hassas davrandıklarını belirten Karaca, bu konuda denetimlerin yapılarak tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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