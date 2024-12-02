Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Akalar Mahallesi Muhtarı Orkun Savaş'ı ziyaret etti.

Bulut, geçmiş oldun dileğinde bulunduğu Savaş ile bir süre sohbet etti.

Savaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Bulut, muhtarların önemli görevleri yerine getirdiğini söyledi.

- Belediye Başkanı Bulut, çalışmaları inceledi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yol yapım çalışmalarını inceledi. Bulut, Bademlik Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Kentin her köşesine hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade eden Bulut, mahalleleri daha yaşanabilir bir hale getirmek için mücadele ettiklerini kaydetti.