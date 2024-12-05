Kırklareli Valisi Turan, başarılı sporcularla bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları makamında kabul etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları makamında kabul etti.
Turan, Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen organizasyonda derece elde eden sporcular Irmak Çerçi, Nisa Nur Sarı, Rumeysa Derin Su Türe ile Irmak Karaca'yı tebrik etti.
Spora ve sporcuya her zaman önem verdiklerini ifade eden Turan, kentin adının dünyada sporla duyurulmasını istediklerini kaydetti.
Turan, şampiyonada başarılı olan sporcuları tebrik etti.
Programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu da yer aldı.
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