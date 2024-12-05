Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde eski eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde eski eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Ü.D. (39) bir süre önce boşandığı eşi Songül G'nin (37) Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'ndeki evine gitti.

        İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Songül G. evden dışarıya doğru kaçmaya başladı. Bu esnada Ü.D. eski eşini bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Songül G, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

        Olayın ardından Ü.D. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde yaşama yol veren "Fermuar sistemi" tanıtıldı
        Kırklareli'nde yaşama yol veren "Fermuar sistemi" tanıtıldı
        KLÜ'de "Kampüste Bir Dikili Ağacım Olsun" etkinliği düzenlendi
        KLÜ'de "Kampüste Bir Dikili Ağacım Olsun" etkinliği düzenlendi
        Kırklareli'nde "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları" eğitimi düz...
        Kırklareli'nde "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları" eğitimi düz...
        Kırklareli Valisi Turan, başarılı sporcularla bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, başarılı sporcularla bir araya geldi