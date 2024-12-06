Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Turan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti, ardından şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Programa eşi Nihal Turan ile katılan Vali Turan, ülkenin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini belirterek şehitleri ve gazileri unutmayacaklarını söyledi.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit aileleri ve gaziler için program düzenlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

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