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        Üniversite öğrencileri dezavantajlı çocukları geleneksel oyunlarla buluşturuyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde üniversite öğrencileri, "Doya Doya Oyun Projesi" kapsamında kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, topluma kazandırmak ve özgüvenlerinin artması amacıyla dezavantajlı çocukları oyunlarla tanıştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:16
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        Üniversite öğrencileri dezavantajlı çocukları geleneksel oyunlarla buluşturuyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde üniversite öğrencileri, "Doya Doya Oyun Projesi" kapsamında kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, topluma kazandırmak ve özgüvenlerinin artması amacıyla dezavantajlı çocukları oyunlarla tanıştırıyor.

        Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, dezavantajlı çocuklara yönelik çalışma yaptı.

        Yaklaşık 25 gönüllü öğrenci bir araya gelerek "Doya Doya Oyun Projesi"ni hazırladı.

        Bu kapsamda gönüllü öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Komitesiyle iletişime geçti.

        Yaklaşık bir yıldır Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Koordinasyon Merkezi'ne giden öğrenciler, buradaki çocuklarla halat çekme, çuval, yumurta taşıma, duvar boyama gibi geleneksel oyunlar oynuyor.

        Gönüllü öğrenciler zaman zaman dezavantajlı çocuklarla sohbet edip isteklerini dinliyor.

        - "Çocuklarla oyunlar oynadıkça biz de mutlu oluyoruz"​

        Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Sümeyra Ekşioğlu AA muhabirine, dezavantajlı çocuklarla haftanın belirli günlerinde bir araya geldiklerini söyledi.

        Çocuklarla çok kaliteli zaman geçirdiklerini ifade eden Ekşioğlu, etkinlikler kapsamında duvar boyama, akrilik resim, halat çekme, çuval yarışmaları gibi etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

        Projede 10 gönüllü öğrencinin yer aldığını dile getiren Ekşioğlu, çocukları mutlu görmenin kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

        Ekşioğlu, her çocuğun mutlu olması gerektiğini vurgulayarak, "Çocukları çok seviyoruz, onlarla oyun oynamaktan keyif alıyoruz. Her hafta gelip çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Çocuklarla oyunlar oynadıkça biz de mutlu oluyoruz." dedi.

        Projenin 1 yıldır sürdüğünü anlatan Ekşioğlu, haftanın bir günü 3 saat oyun oynadıklarını kaydetti.

        Projenin sürdürülebilirliğini önemsediklerini ifade eden Ekşioğlu, "Buraya her hafta koşa koşa geliyoruz ama üzülerek dönüyoruz. Çünkü burada çocuklarla beraber oyun oynayıp, onların dertlerini, nasıl oyun oynamak istediklerini görüyoruz ve biz hiç gitmek istemiyoruz. İlk geldiğimizde kenarda çekingen duran çocukların şimdi bizi kapıda beklediklerini gördük. Burada çocukların rol modeli olduk, abileri ablaları olduk." diye konuştu.

        - "Ben buraya geldiğimde kendimi çok mutlu hissediyorum"

        Üniversite öğrencisi Merve Doğan ise proje kapsamında çocukların özgüvenleri ile motivasyonlarının artmasını istediklerini söyledi.

        Çocukların bu ülkenin geleceği olduklarını vurgulayan Doğan, "Çocukların yüzünde birazcık da olsa gülümsemeyi görmek bizi mutlu ediyor." dedi.

        Çocukların hayatlarında güzel bir iz bırakmak istediklerini anlatan Doğan, şöyle devam etti:

        "Çocuklarla olmak bizi mutlu ediyor. Kitap okuyoruz çocuklara, tuval resim yapıyoruz, halat çekme, çuval yarışı gibi. Ben buraya geldiğimde kendimi çok mutlu hissediyorum. Bazen gelemediğimde kendimi boşlukta hissediyorum. Onların mutluluğunu görmek beni mutlu ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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