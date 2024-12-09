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        Kırklareli'nde "Türk Kızılay Butik Mağazası"ndan yardımlar sürüyor

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki "Türk Kızılay Butik Mağazası"ndan 10 ayda 2 bin 81 ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçiye yardım yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 14:14 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:49
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        Kırklareli'nde "Türk Kızılay Butik Mağazası"ndan yardımlar sürüyor
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        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki "Türk Kızılay Butik Mağazası"ndan 10 ayda 2 bin 81 ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçiye yardım yapıldı.

        Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç, yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2022'de açılan "Türk Kızılay Butik Mağazası"ndan yardımların sürdüğünü belirtti.

        Mağazadan hastaneye müracaat eden hasta ve refakatçilerinin yararlandığını ifade eden Göç, ihtiyaç sahibi yetişkin, çocuk ve bebeklere kıyafet ve kişisel temizlik malzemesi yardımı yaptıklarını söyledi.

        Mağazadan 10 ayda 2 bin 81 ihtiyaç sahibinin faydalandığını aktaran Göç, yardımların devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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