Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerinde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerinde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerinde bulundu.
Vali Turan, Beypınar, Çukurpınar, Armağan, Düzorman, Yürükbayır, Koru ve Demircihalil köylerini ziyaret etti.
İl Özel İdaresince sürdürülen çalışmaları inceleyen Turan, ardından muhtarlardan bilgi aldı.
Köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.
Kendilerine iletilen sorunları yerinde çözüme kavuşturmak istediklerini ifade eden Turan, köy ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.
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