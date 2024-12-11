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        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerinde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:18
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        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerinde bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Vali Turan, Beypınar, Çukurpınar, Armağan, Düzorman, Yürükbayır, Koru ve Demircihalil köylerini ziyaret etti.

        İl Özel İdaresince sürdürülen çalışmaları inceleyen Turan, ardından muhtarlardan bilgi aldı.

        Köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.

        Kendilerine iletilen sorunları yerinde çözüme kavuşturmak istediklerini ifade eden Turan, köy ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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