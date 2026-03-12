Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası dördüncü gün müsabakalarıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası dördüncü gün müsabakalarıyla devam ediyor.

        Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde Galatasaray ile Kocaeli Basket ile karşılaştı.

        Karşılaşmada Kocaeli Basket, Galatasaray'ı 51-40 yendi.

        Bugünkü müsabakalarda, Muratpaşa Belediyesi - Demir Akademi, Uludağ Atletik - Sportek ve Arena Basketbol - Arka Spor karşılaşacak.

        Şampiyona, yarın sona erecek.

