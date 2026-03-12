Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası dördüncü gün müsabakalarıyla devam ediyor.



Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde Galatasaray ile Kocaeli Basket ile karşılaştı.



Karşılaşmada Kocaeli Basket, Galatasaray'ı 51-40 yendi.



Bugünkü müsabakalarda, Muratpaşa Belediyesi - Demir Akademi, Uludağ Atletik - Sportek ve Arena Basketbol - Arka Spor karşılaşacak.



Şampiyona, yarın sona erecek.

