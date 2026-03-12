Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Turan, mesajında İstiklal Marşı'nın Türk milletinin inancı, vicdanının ortak sesi ve yenilmez azminin destanı olduğunu belirtti.

        İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz inancının en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayan Turan, milli marşın Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilişinin yıl dönümünün gurur, saygı ve minnet duygularıyla idrak edildiğini ifade etti.

        12 Mart 1921'in yalnızca milli marşın kabul edildiği gün olmadığını belirten Turan, şunları kaydetti:

        "12 Mart 1921 tarihi, milletimizin hür yaşama kararlılığını bütün dünyaya ilan ettiği, istiklal ve istikbal iradesini tarihe mühürlediği müstesna bir dönüm noktasıdır. İstiklal Marşı, yoklukların ve imkansızlıkların hakim olduğu bir dönemde aziz milletimizin iman gücüyle yeniden dirilişinin ve bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu fedakarlığın en güçlü ifadesidir."

        Turan, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un kalemini milletinin sesi ve vicdanı kılarak İstiklal Harbi'nin en zorlu günlerinde bir milletin direniş ruhunu ölümsüzleştirdiğini belirtti.

        Ersoy'un İstiklal Marşı'nı maddi hiçbir karşılık kabul etmeden kaleme aldığını hatırlatan Turan, "'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' sözü, bağımsızlığın hangi ağır bedellerle kazanıldığını gelecek nesillere hatırlatan güçlü bir irade beyanıdır." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

