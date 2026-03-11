Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde zincir marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı

        Lüleburgaz ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 16:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde zincir marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı

        Lüleburgaz ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetim kapsamında marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi ile depolarını kontrol etti.

        Ekipler, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu da denetledi.

        Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?

        Benzer Haberler

        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası
        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, ceza infaz kurumunda iftara katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, ceza infaz kurumunda iftara katıldı
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa