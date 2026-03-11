Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası üçüncü gün müsabakalarıyla devam ediyor. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde Uludağ Atletik ile Arka Spor karşılaştı. Karşılaşmada Uludağ Atletik, Arka Spor'u 47- 44 yendi. Bugünkü müsabakalarda, Eyüp Sultan Belediyesi-İzmit Zive, Arena Basketbol-Sportek, Mersin Gençlerbirliği- Eskişehir Elit Basketbol, Muratpaşa Belediyesi-Galatasaray, İzefe-Kocaeli Basket, KKTC Levent Koleji-Özel İdare Gençlerbirliği ile Demir Akademi-Esa Bodrum karşılaşacak. Şampiyona, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

