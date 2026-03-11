Canlı
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:20
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Balaban, ilçede yaşamını sürdüren 3 şehit ailesini evlerinde ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

        Aile bireyleriyle sohbet eden Balaban, her fırsatta şehit aileleriyle bir arada olduğunu belirtti.

        Balaban, Türk milletinin birer emaneti olan şehit ailelerin her zaman ayanlarında olduklarını vurguladı.


        - Karagöz Hacivat oyunu sahnelendi

        Vize ilçesinde Karagöz Hacivat oyunu sahnelendi.

        Vize Belediyesince bir düğün salonunda gerçekleştirilen oyuna çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar oyun öncesi yüzlerini boyattı.

        Belediye Başkanı Vekili Cengiz Civelek, oyunun ardından Karagöz ile Hacivat'ı canlandıran oyuncuları tebrik ederek, katılan herkese teşekkür etti.

