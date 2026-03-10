Canlı
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:33
        Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Yenibedir köyü yakınlarındaki geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Tesiste çalışan işçiler tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.

        Dumandan etkilenen bir personele sağlık ekiplerince müdahale edildi.



