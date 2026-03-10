Canlı
        Haberleri

        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Arena Basketbol ile Eyüpsultan Belediyesi karşılaştı. Eyüpsultan Belediyesi, Arena Basketbol'u 72-69 yendi.

        Bugünkü müsabakalarda, Demir Akademi - İzefe, Sportek - İzmit Zirve, Esa Bodrum - Kocaeli Basket, Mersin Gençlerbirliği - Uludağ Atletik, KKTC Levent Koleji - Muratpaşa Belediyesi, Eskişehir Elit Basketbol - Arka Spor ile Özel İdare Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşacak.

        Şampiyona, 13 Mart Cuma günü sona erecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

