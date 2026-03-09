Canlı
        Kırklareli'nde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Kırklareli'nde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Giriş: 09.03.2026 - 14:15
        Kırklareli'nde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        8 Kasım Mahallesi'nde kavşakta sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı.


        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda, motosiklet sürücüsünün otomobile çarpması ve çevredekilerin yardıma gelmesi yer alıyor.

