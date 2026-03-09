Kırklareli'nde DSİ'nin Taşkın Koruma Projesi sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Lüleburgaz ilçesinde Taşkın Koruma Projesi kapsamında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



Balta, yaptığı yazılı açıklamada, taşkın risklerini azaltmak ve yerleşim yerlerini güvence altına almak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



Proje kapsamında Lüleburgaz'da ve Kaynarca dereleri üzerinde akışı engelleyen mevcut geçiş yapılarının kaldırıldığını aktaran Balta, taşkın galerileri ile Lüleburgaz Deresi'nin hidrolik kesitinin genişletilerek taşkın kontrolünün büyük ölçüde sağlandığını kaydetti.



Lüleburgaz Deresi üzerine yeni iki adet prefabrik kirişli betonarme köprünün imalatının yapıldığını ifade eden Balta, açıklamasında şu ifadelere yere verdi:



"Bundan sonraki süreçte iki adet betonarme taşkın galerisi ile toplam 800 metre uzunluğunda taş duvar imalatına başlanacaktır. Ayrıca kılavuz kanal imalatı da gerçekleştirilecektir.





Projenin tamamlanmasıyla birlikte Lüleburgaz ilçesi taşkın riskine karşı daha güvenli hale gelecektir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."







