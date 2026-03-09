Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde DSİ'nin Taşkın Koruma Projesi sürüyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Lüleburgaz ilçesinde Taşkın Koruma Projesi kapsamında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 13:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde DSİ'nin Taşkın Koruma Projesi sürüyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Lüleburgaz ilçesinde Taşkın Koruma Projesi kapsamında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, taşkın risklerini azaltmak ve yerleşim yerlerini güvence altına almak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Proje kapsamında Lüleburgaz'da ve Kaynarca dereleri üzerinde akışı engelleyen mevcut geçiş yapılarının kaldırıldığını aktaran Balta, taşkın galerileri ile Lüleburgaz Deresi'nin hidrolik kesitinin genişletilerek taşkın kontrolünün büyük ölçüde sağlandığını kaydetti.

        Lüleburgaz Deresi üzerine yeni iki adet prefabrik kirişli betonarme köprünün imalatının yapıldığını ifade eden Balta, açıklamasında şu ifadelere yere verdi:

        "Bundan sonraki süreçte iki adet betonarme taşkın galerisi ile toplam 800 metre uzunluğunda taş duvar imalatına başlanacaktır. Ayrıca kılavuz kanal imalatı da gerçekleştirilecektir.


        Projenin tamamlanmasıyla birlikte Lüleburgaz ilçesi taşkın riskine karşı daha güvenli hale gelecektir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Babaeski'de göletlerde kaçak avcılık denetimi yapıldı
        Babaeski'de göletlerde kaçak avcılık denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Kırklareli Valisi Turan, kadın yönetici ve personel ile iftarda buluştu
        Kırklareli Valisi Turan, kadın yönetici ve personel ile iftarda buluştu
        Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 yaralı
        Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 yaralı
        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Kırklareli'nde sanığın ikrarı üzerine otobüste 3 kilo 166 gram uyuşturucu e...
        Kırklareli'nde sanığın ikrarı üzerine otobüste 3 kilo 166 gram uyuşturucu e...