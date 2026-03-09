Basketbolda 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı

Türkiye Basketbol Federasyonunca düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası Kırklareli'nde başladı. Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk karşılaşmasında Muratpaşa Belediyesi, Özel İdare Gençlerbirliği'ni 60-47 yendi. Şampiyonaya, Muratpaşa Belediyesi, İzefe, Galatasaray, Kocaeli Basket, Eyüpsultan Belediyesi, Uludağ Atletik, İzmit Zirve, Arka Spor, Arena Basketbol, Demir Akademi, Sportek, Esa Bodrum, Mersin Gençlerbirliği, KKTC Levent Koleji, Eskişehir Elit Basketbol ve Özel İdare Gençlerbirliği takımları katılıyor. İlk gününde 8 müsabakanın gerçekleştirildiği şampiyona, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.