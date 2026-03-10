Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Yıldız Kız-Erkek Futbol Marmara Bölge Şampiyonası Kırklareli'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 09:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Yıldız Kız-Erkek Futbol Marmara Bölge Şampiyonası Kırklareli'nde başladı.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Atatürk Stadı'nda düzenlenen törende, müsabakalara katılan takımlara başarılar diledi.

        Karşılaşmaların centilmenlik içerisinde geçeceğine inandığını ifade eden Babuşcu, şampiyonada dereceye giren takımların bir üst aşamada mücadele etme hakkı elde edeceğini kaydetti.

        Müsabaka, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

        - Belediye Başkanı Bulut, iftar programına katıldı

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

        Bulut, Ülkü Ocakları İl Başkanlığında düzenlenen programda, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

        Ramazan ayının manevi atmosferini birlik ve beraberlik içinde yaşamanın mutluluğunu hissettiğini ifade eden Bulut, bu mübarek ay da bol bol dua edilmesi gerektiğini kaydetti.

        Ezanın okunmasının ardından dua edilerek oruçlar açıldı.

        İftarın ardından Bulut, Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanı İbrahim Yücepur'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.










        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
        Basketbolda 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı
        Basketbolda 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı
        Kırklareli'nde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Kırklareli'nde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Kırklareli'nde DSİ'nin Taşkın Koruma Projesi sürüyor
        Kırklareli'nde DSİ'nin Taşkın Koruma Projesi sürüyor
        Babaeski'de göletlerde kaçak avcılık denetimi yapıldı
        Babaeski'de göletlerde kaçak avcılık denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı