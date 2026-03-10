Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Takımı'nın hedefi şampiyonluk

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Takımı'nın hedefinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirtti.

        Bulut, makamında kabul ettiği takım sporcularıyla bir süre sohbet ederek, bu sezon ortaya koydukları performansın kentte büyük heyecan oluşturduğunu söyledi.

        Takımın ligde iddialı bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Bulut, büyük fedakarlıklarla mücadele eden sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

        Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

        "Biz beş maçımızı da kazansak 'şampiyon oluyoruz' diyemiyoruz. Rakiplerimizin alacağı sonuçlar da bu saatten sonra önemli. Ancak olası bir şampiyonluk gerçekleşmese bile play-off'a kalmamız artık kesin gibi görünüyor. Play-off sürecinde de Süper Lig'e çıkmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Takım olarak, yönetim olarak, teknik heyetimiz ve sporcu kardeşlerimiz Kırklareli adına gurur verici bir sezon yaşatıyor."

        Bulut, hafta sonu Kırklareli'nde oynanan Zorlu Koleji Samsun Basketbol karşılaşmasına da değinerek hakem kararlarını eleştirdi.

        Takımın emeğinin korunması gerektiğini belirten Bulut, şöyle devam etti:

        "Bu kadar emeğin, bir ilin hayallerinin hakemler tarafından zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra sesimiz daha yüksek çıkacak. Burada kenetlenmiş bir şehir var. Bu sadece bir takım değil, bir ilin spora olan inancı ve geleceğe bırakacağı bir mirastır. Federasyondan ve hakem camiasından herhangi bir ayrıcalık istemiyoruz. Sadece adalet ve adil bir yönetim bekliyoruz."

        Aynı pozisyonda iki faule rağmen oyunun devam ettirildiğini öne süren Bulut, hakem atamalarında adil bir sürecin işletilmesini beklediklerini ifade etti.

        Takıma güvendiğini dile getiren Bulut, "Ben sonuna kadar takımımıza güveniyorum. İnşallah bileğimizin hakkıyla Süper Lig'e çıkacağız. Yeter ki benzer senaryolarla tekrar karşılaşmayalım." dedi.

