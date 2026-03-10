Canlı
        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 18:45
        Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 8 karşılaşma yapıldı.

        Bugünkü müsabakalarda, Eyüpsultan Belediyesi, Arena Basketbol'u 72-69, İzefe, Demir Akademi'yi 104-15 yenerken, Sportek, İzmit Zirve'yi 51-36, Kocaeli Basket, Esa Bodrum'u 80-23, Mersin Gençlerbirliği, Uludağ Atletik'i 74-39, KKTC Levent Koleji, Muratpaşa Belediyesi'ni 57-33, Arka Spor, Eskişehir Elit Basketbol'u 53-27 skorla mağlup etti.

        Günün son karşılaşmasında ise Galatasaray, rakibi Özel İdare Gençlerbirliği'ni 72-27'lik skorla yendi.

        Şampiyona, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

