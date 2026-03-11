Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Giriş: 11.03.2026 - 09:28
        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Kofçaz ilçesinde 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

