Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Kofçaz ilçesinde 2 düzensiz göçmeni yakaladı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

