Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akalar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.B'nin üst aramasında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Şüpheli E.B, emniyet sorgusunda uyuşturucuyu F.Ö. ile Y.S'den temin ettiği iddiası üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Düzenlenen operasyonda, F.Ö. ve Y.S'nin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

        Aramalarda 597 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Ö. ve Y.S. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, ceza infaz kurumunda iftara katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, ceza infaz kurumunda iftara katıldı
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası
        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası
        Kırklareli'nde su kesintisi Ramazan'da vatandaşları mağdur etti
        Kırklareli'nde su kesintisi Ramazan'da vatandaşları mağdur etti