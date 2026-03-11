Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akalar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.B'nin üst aramasında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Şüpheli E.B, emniyet sorgusunda uyuşturucuyu F.Ö. ile Y.S'den temin ettiği iddiası üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



Düzenlenen operasyonda, F.Ö. ve Y.S'nin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.



Aramalarda 597 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Ö. ve Y.S. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









