Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası üçüncü gün müsabakaları tamamlandı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde 8 karşılaşma yapıldı. Bugün Uludağ Atletik ile Arka Spor arasında oynan ilk karşılaşma, Uludağ Atletik rakibini 47- 44 yendi. Eyüp Sultan Belediyesi rakibi İzmit Zirve karşısında maçı 55-35 üstünlükle tamamlarken, Arena Basketbol, Sportek'i 77-33, Mersin Gençlerbirliği, Eskişehir Elit Basketbol'u 71-25, Muratpaşa Belediyesi, Galatasaray'ı 54-52, İzefe, Kocaeli Basket'i 50-30, Demir Akademi, Esa Bodrum karşısında 73-41 galip geldi. Günün son karşılaşmasında ise KKTC Levent Koleji, rakibi Özel İdare Gençlerbirliği'ni 83-29'luk skorla yendi. Şampiyona, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

