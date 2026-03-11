Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası üçüncü gün müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 19:40
        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası üçüncü gün müsabakaları tamamlandı.

        Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde 8 karşılaşma yapıldı.

        Bugün Uludağ Atletik ile Arka Spor arasında oynan ilk karşılaşma, Uludağ Atletik rakibini 47- 44 yendi.

        Eyüp Sultan Belediyesi rakibi İzmit Zirve karşısında maçı 55-35 üstünlükle tamamlarken, Arena Basketbol, Sportek'i 77-33, Mersin Gençlerbirliği, Eskişehir Elit Basketbol'u 71-25, Muratpaşa Belediyesi, Galatasaray'ı 54-52, İzefe, Kocaeli Basket'i 50-30, Demir Akademi, Esa Bodrum karşısında 73-41 galip geldi.

        Günün son karşılaşmasında ise KKTC Levent Koleji, rakibi Özel İdare Gençlerbirliği'ni 83-29'luk skorla yendi.

        Şampiyona, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

