Kullanılmayan banka hesaplarının IBAN dolandırıcılığı olaylarına karşı kapatılması uyarısı

ÖZGÜN TİRAN - Son dönemlerde artan IBAN dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seçkin Yavuzdoğan, kullanılmayan banka hesaplarının kapatılmasının önemli olduğunu söyledi.



Yavuzdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IBAN kiralama veya dolandırıcılık olaylarının günümüzün önemli sorunlarından biri haline geldiğini belirtti.



Bu tür suçların son dönemde en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri arasında yer aldığını ifade eden Yavuzdoğan, mağdurların çoğunlukla üniversite öğrencileri, işsizler ve ev kadınlarından oluştuğunu vurguladı.



Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkatli olması gerektiğini dile getiren Yavuzdoğan, dolandırıcıların genellikle kısa süreliğine banka hesabını kullanma talebinde bulunduğunu söyledi.



Bu kişilerin "hesabını sadece bir defaya mahsus kullanalım", "senin hesabına para gelsin, sana da ödeme yapalım" gibi vaatlerle insanları kandırabildiğini anlatan Yavuzdoğan, bu durumun kişilerin bazen suçun mağduru, bazen de faili haline gelmesine yol açabildiğini belirtti.



Yavuzdoğan, IBAN kiralama olaylarında birden fazla suçun oluşabileceğine dikkati çekti.



Banka hesabını başkalarına kullandıran kişilerin "nitelikli dolandırıcılık", "başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlarla karşı karşıya kalabileceğini dile getiren Yavuzdoğan, şöyle konuştu:



"Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen nitelikli dolandırıcılık suçu ancak kasten işlenebilir. IBAN'ını kullandıran kişinin hesabının dolandırıcılıkta kullanılacağını bilmesi ya da en azından bunu öngörmesi bu suçun oluşması için yeterlidir. Hesabını kullandıran kişinin dolandırıcılık kastı olmasa bile hesabını bir başkasına kullandırdığının sabit olması durumunda mahkemeler mahkumiyet kararı verebilmektedir."



- "Kişisel verileri ve şifreleri gizli tutmak büyük önem taşıyor"



Kişisel verilerin ve banka bilgilerinin kimseyle paylaşılmaması gerektiğini vurgulayan Yavuzdoğan, banka hesaplarının kullandırılmasının suç örgütlerine yardım etme suçunu da oluşturabileceğine dikkati çekti.



Vatandaşların banka hesaplarını ve IBAN'larını kimseye kullandırmamaları gerektiğini belirten Yavuzdoğan, komşu, arkadaş veya iş arkadaşlarından gelen "IBAN'ını verir misin" ya da "benim yerime şu hesaba ödeme alır mısın" gibi tekliflerin kesinlikle reddedilmesi gerektiğini kaydetti.



Kendisini hakim, savcı, avukat ya da polis olarak tanıtan kişilerle iletişime geçilmeden önce mutlaka resmi kurumlar aracılığıyla doğrulama yapılması gerektiğini dile getiren Yavuzdoğan, şunları söyledi:



"Bu tür vaatlere karşı uyanık olunmalı ve kanmamalı. Kişisel verileri ve şifreleri gizli tutmak büyük önem taşır. Kimlik bilgilerimizi, banka ve kredi kartı şifrelerimizi, mobil bankacılık bilgilerimizi kesinlikle kimseyle paylaşmamalıyız. Eğer banka hesaplarında özellikle gece saatlerinde küçük miktarlarda da olsa şüpheli hareketler görülürse derhal banka ile iletişime geçilmeli, hesap bloke ettirilmeli ve en yakın kolluk birimine ya da Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmalıdır."



Kullanılmayan banka hesaplarının kapatılmasının dolandırıcılık riskini azaltacağını ifade eden Yavuzdoğan, "Kullanılmayan hesapların kapatılmasında fayda var. Zira özellikle kullanılmayan hesaplar üzerinden bu suçların işlenme ihtimali daha yüksektir." değerlendirmesinde bulundu.



Vatandaşların sık kullanmadığı hesaplarını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini aktaran Yavuzdoğan, şüpheli bir işlem görüldüğünde yetkililere bildirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

