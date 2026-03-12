Kırklareli'nde 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırklareli'nde hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek" suçundan hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'nin bir evde saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

