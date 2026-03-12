Canlı
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:36
        Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesince Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul Müdür Yardımcısı Ayfer Karakuş programda konuşma yaptı.

        Törende, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve İstiklal Marşı'nın kabul ediliş sürecini anlatan video gösterimi yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokullar arasında düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve Kırklareli Belediyesi mehter takımı gösteri sundu.

        Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

