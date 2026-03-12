Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası dördüncü gün müsabakaları sona erdi.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde ilk karşılaşma Galatasaray ile Kocaeli Basket arasında yapıldı.
Karşılaşmada Kocaeli Basket, Galatasaray'ı 51-40 yenerken, Muratpaşa Belediyesi, Demir Akademi'yi 68-32, Uludağ Atletik, rakibi Sportek'i 54-48 mağlup etti.
Günün son karşılaşması ise Arena Basketbol ve Arka Spor arasında oynandı.
Arka Spor, rakibi Arena Basketbol karşısında 74-50'lik skorla galip geldi.
Şampiyona, yarın sona erecek.
