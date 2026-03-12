Canlı
        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 20:25
        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası dördüncü gün müsabakaları sona erdi.

        Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde ilk karşılaşma Galatasaray ile Kocaeli Basket arasında yapıldı.

        Karşılaşmada Kocaeli Basket, Galatasaray'ı 51-40 yenerken, Muratpaşa Belediyesi, Demir Akademi'yi 68-32, Uludağ Atletik, rakibi Sportek'i 54-48 mağlup etti.

        Günün son karşılaşması ise Arena Basketbol ve Arka Spor arasında oynandı.

        Arka Spor, rakibi Arena Basketbol karşısında 74-50'lik skorla galip geldi.

        Şampiyona, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

