Kırklareli'nde tehdit şikayetinin tarafları SMA'lı hastaya bağış şartıyla uzlaştı

Kırklareli'nde bir kişi, kendisini tehdit eden şüpheliyle, Diyarbakır'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 2 aylık bebeğin tedavisi için ailesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına bağış yapması şartıyla uzlaştı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran E.H, kendisine hakarette bulunduğunu öne sürdüğü R.A. hakkında şikayette bulundu.



Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.



Müşteki E.H, uzlaştırmacıya, şüphelinin Diyarbakır'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 2 aylık bebeğin tedavisi için ailesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına 5 bin lira bağış yapması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini bildirdi.



Teklifi kabul eden şüpheli R.A, uzlaştırma kararı kapsamında SMA hastası bebek için başlatılan yardım kampanyasına 5 bin lira bağışta bulundu.

