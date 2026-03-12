Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde tehdit şikayetinin tarafları SMA'lı hastaya bağış şartıyla uzlaştı

        Kırklareli'nde bir kişi, kendisini tehdit eden şüpheliyle, Diyarbakır'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 2 aylık bebeğin tedavisi için ailesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına bağış yapması şartıyla uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 13:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde tehdit şikayetinin tarafları SMA'lı hastaya bağış şartıyla uzlaştı

        Kırklareli'nde bir kişi, kendisini tehdit eden şüpheliyle, Diyarbakır'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 2 aylık bebeğin tedavisi için ailesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına bağış yapması şartıyla uzlaştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran E.H, kendisine hakarette bulunduğunu öne sürdüğü R.A. hakkında şikayette bulundu.

        Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

        Müşteki E.H, uzlaştırmacıya, şüphelinin Diyarbakır'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 2 aylık bebeğin tedavisi için ailesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına 5 bin lira bağış yapması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini bildirdi.

        Teklifi kabul eden şüpheli R.A, uzlaştırma kararı kapsamında SMA hastası bebek için başlatılan yardım kampanyasına 5 bin lira bağışta bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası

        Benzer Haberler

        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası
        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası
        Kırklareli'nde 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kırklareli'nde 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü p...
        Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü p...
        Kullanılmayan banka hesaplarının IBAN dolandırıcılığı olaylarına karşı kapa...
        Kullanılmayan banka hesaplarının IBAN dolandırıcılığı olaylarına karşı kapa...
        Kırklareli Valisi Turan'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'...
        Kırklareli Valisi Turan'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'...
        Kırklareli Valisi Turan, Vize'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluşt...
        Kırklareli Valisi Turan, Vize'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluşt...