Ekiplerin yoğun bir şekilde çalışma yürüttüğünü ifade eden Talay, ilçede yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz hizmet verdiklerini kaydetti.

Talay, Fen İşleri Müdürlüğünce Dere Mahallesi'nde kaldırım yenileme ve Orta Mahallesi'nde yürütülen doğalgaz çalışmalarını takip etti.

Köylerde devam eden yatırımları da inceleyen Çanakcıoğlu, köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Çanakcıoğlu, beraberindeki kurum müdürleriyle Tozaklı, Cevizköy ve Sütlüce köylerini ziyaret etti.

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