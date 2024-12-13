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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hayırsever iş insanı Hüseyin Adıgüzel'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:20 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:35
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hayırsever iş insanı Hüseyin Adıgüzel'i makamında kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, Evren Mahallesi'ne 8 derslikli anaokulu okul yapımını üstlenen Adıgüzel'e teşekkür etti.

        Kaymakam Balaban, ziyarette Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Ayhan'dan okul hakkında bilgi aldı.

        - Kaymakam Çanakcıoğlu'ndan köy ziyareti

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Çanakcıoğlu, beraberindeki kurum müdürleriyle Tozaklı, Cevizköy ve Sütlüce köylerini ziyaret etti.

        Köylerde devam eden yatırımları da inceleyen Çanakcıoğlu, köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

        - Başkan Talay, çalışmaları inceledi

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, altyapı ve yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Talay, Fen İşleri Müdürlüğünce Dere Mahallesi'nde kaldırım yenileme ve Orta Mahallesi'nde yürütülen doğalgaz çalışmalarını takip etti.

        Ekiplerin yoğun bir şekilde çalışma yürüttüğünü ifade eden Talay, ilçede yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz hizmet verdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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