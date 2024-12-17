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        Kırklareli'nde Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında sağlık personeline eğitim verildi

        Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce "Yenidoğan Canlandırma Programı" kapsamında sağlık personeline yönelik eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:18 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:56
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        Kırklareli'nde Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında sağlık personeline eğitim verildi
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        Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce "Yenidoğan Canlandırma Programı" kapsamında sağlık personeline yönelik eğitim düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Safiye Ali Toplantı Salonundaki konuşmasında, yaklaşık 380 bin nüfusa sahip Kırklareli'nde 123 birinci basamak, 5 devlet hastanesi, 1 eğitim ve araştırma hastanesi, 4 özel hastane ve 2 ağız ve diş sağlığı merkezi ile 24 acil sağlık istasyonuyla sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

        Türkiye'de binde 11,2 olan kaba doğum hızının, Kırklareli'nde 8,1 olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Cerit, kentin kaba doğum hızının düşük olduğunu belirtti.

        Cerit, Türkiye'de anne olma yaşının 29,3 iken Kırklareli'nde bu yaşın 27,7 olarak ölçüldüğünü kaydetti.

        Geç yaşta olan doğurganlığın da bebek sağlığında bir takım komplikasyonlar oluşturduğunu dile getiren Cerit, "İlk doğumda anne yaşının ileri olmasının getirdiği bir takım komplikasyonlarla hizmet verdiğimiz alanlarla zaman zaman karşı karşıya kalabiliyoruz. İnsan odaklı çalışan kuruluş olarak bebeklerimizin sağlıklı doğması ve sağlıklı bir insan yetiştirmek bizim önceliğimiz." diye konuştu.

        Yıllara göre bebek ölüm hızının Kırklareli'nde binde 5 olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Cerit, bebek ölüm hızının Türkiye ortalamasının binde 9,8 olduğunu bildirdi.

        Bebek ölümlerinin Kırklareli'nde Türkiye ortalamasının altında olmasından övünç duyduklarını ifade eden Cerit, "Biz ne kadar bilirsek, ne kadar kendimizi eğitirsek, ne kadar donanımlı olursak o kadar bir bebeğin, bir canlının hayatını kurtarma şansımız olur. Çünkü hepimiz bu işe gönül vermiş, emek vermiş, inanmış, buralara kadar gelmiş insanlarız. Doğum ambulansta da olabilir, evde de olabilir o sırada beklemediği bir yerde de olabilir o nedenle hazırlıklı olmak, donanımlı olmak bizim boynumuzun borcu." diye konuştu.

        Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitmeni Demet Aydoğdu ise yenidoğan bakımında başlangıç basamakları, pozitif basınçlı ventilasyon, tüple entübasyon, göğüs kompresyonu, kullanılabilecek ilaçlar, canlandırma sonrası bakım, erken doğan bebekleri canlandırma ve stabilizasyonu konularında bilgi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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