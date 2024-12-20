Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde hemzemin geçitte trenin çarptığı servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 08:47 Güncelleme: 20.12.2024 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde hemzemin geçitte trenin çarptığı servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan 39 S 2894 plakalı servis minibüsüne çarptı.

        Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İnceleme çalışmalarının ardından tren Alpullu Garı'na götürüldü. Minibüs ise iş makinesi yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

        TCDD personeli raylarda çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan 2 makinist ile minibüs sürücüsü ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Amazon çalışanlarından iş bırakma!
        Amazon çalışanlarından iş bırakma!
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        "Hacklensem de korkmam"
        "Hacklensem de korkmam"
        Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin
        Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor

        Benzer Haberler

        Kırklareli'de yük treni, işçi servis minibüsüne çarptı; 2 yaralı
        Kırklareli'de yük treni, işçi servis minibüsüne çarptı; 2 yaralı
        Kırklareli'nde Afet Risk Azaltımı ve Yönetimi Çalıştayı yapıldı
        Kırklareli'nde Afet Risk Azaltımı ve Yönetimi Çalıştayı yapıldı
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 22'si hükümlü 47 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 22'si hükümlü 47 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde sis etkili oldu
        Kırklareli'nde sis etkili oldu
        Kırklareli Valisi Turan'dan Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönü...
        Kırklareli Valisi Turan'dan Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönü...