Kısa sürede çalışmaları tamamlamak istediklerini ifade eden Talay, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz mesai harcadıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

Köylerde devam eden yatırımları da inceleyen Çanakcıoğlu, köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çanakcıoğlu, beraberindeki kurum müdürleriyle Hacıfaklı, Çayırdere ve Kurudere köylerini ziyaret etti.

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