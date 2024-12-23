Kırklareli'nde son yağışlar Teke Deresi'nin debisini arttırdı

Yağışlarla beraber derenin yeniden suyla buluştuğunu ifade eden Aşveren, "İlk kez Teke Deresi'nin kuruduğunu görmüştüm. Son yağışlarla birlikte derenin yeniden suyla buluşması beni mutlu etti." dedi.

Bölgede besicilik yapan bazı üreticiler de hayvanların su ihtiyacını Teke Deresi'nden karşılıyor.

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