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        Kırklareli'nde son yağışlar Teke Deresi'nin debisini arttırdı

        Kırklareli'nde, yazın kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle susuz kalan Teke Deresi'nin debisi son yağışlarla yükselmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 09:20 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:44
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        Kırklareli'nde son yağışlar Teke Deresi'nin debisini arttırdı
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        Kırklareli'nde, yazın kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle susuz kalan Teke Deresi'nin debisi son yağışlarla yükselmeye başladı.

        Merkeze bağlı Kayalı köyündeki dere, yaz aylarının aşırı kurak ve sıcak geçmesi nedeniyle kuruma noktasına gelmişti.

        Derenin suyu son yağışlarla yeniden akmaya başladı.

        Bölgede besicilik yapan bazı üreticiler de hayvanların su ihtiyacını Teke Deresi'nden karşılıyor.

        Vatandaşlardan Gökhan Aşveren, AA muhabirine, derenin kuraklık nedeniyle 5 aydır susuz kaldığını söyledi.

        Yağışlarla beraber derenin yeniden suyla buluştuğunu ifade eden Aşveren, "İlk kez Teke Deresi'nin kuruduğunu görmüştüm. Son yağışlarla birlikte derenin yeniden suyla buluşması beni mutlu etti." dedi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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