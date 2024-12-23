Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen baraj gölüne serilen ağ ekiplerce toplandı
Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen misina ağ ele geçirildi, ağa takılan balıklar suya bırakıldı.
Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen misina ağ ele geçirildi, ağa takılan balıklar suya bırakıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kayalıköy Barajı'na ağ serildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler barajda serili olan ağı topladı.
Ağa takılan balıklar ise suya bırakıldı.
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