Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, asayiş denetimlerine katıldı.
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, asayiş denetimlerine katıldı.
Kaymakam Yüce, İlçe Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekiplerince Lüleburgaz Otoyol Gişeler mevkisinde oluşturulan asayiş denetim noktasını ziyaret etti.
Yapılan denetimler hakkında yetkililerden bilgi alan Yüce, ekiplerin çalışmalarını takip etti.
- Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı
Babaeski'de Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Kaymakam Tamer Orhan başkanlığında, kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda, kamu kurumlarınca bağımlılık ile mücadeleye yönelik yürütülen son 3 aylık faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.