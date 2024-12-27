TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Kırklareli'nde yapıldı

Toplantının ardından Vali Turan ile Sezer, bir tekstil fabrikasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Edirne Valisi Yunus Sezer'in katılımıyla Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda yıl içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

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