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        TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Kırklareli'nde yapıldı

        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 09:06 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:19
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        TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Kırklareli'nde yapıldı
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        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Edirne Valisi Yunus Sezer'in katılımıyla Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda yıl içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

        Ardından, 2025 yılında yapılması planlanan projeler görüşüldü.

        TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından brifing verildi.

        Toplantının ardından Vali Turan ile Sezer, bir tekstil fabrikasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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