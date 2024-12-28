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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Altın Mızrak adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:07
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde Altın Mızrak adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kırklareli Tiyatro Topluluğunca hazırladığı oyun Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

        Yaklaşık 2 saat süren oyunu Belediye Başkanı Derya Bulut'ta izledi.

        Bulut, programın sonunda oyuncuları tebrik etti.

        - KTSO meclis toplantısı yapıldı

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.

        KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'ın başkanlığında oda binasında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Ardından odanın bütçesi belirlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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