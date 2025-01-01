Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, huzurevini ziyaret etti
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, huzurevini ziyaret etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, huzurevini ziyaret etti.
Bulut, ziyarette huzurevindeki yaşlılarla bir araya gelip sohbet etti.
Huzurevi sakinlerinin yeni yılını tebrik eden Bulut, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu söyledi.
Yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinin önemli olduğunu ifade eden Bulut, "Büyüklerimizin yüzlerindeki tebessüm, yeni yıla umutla bakmamız için en güzel neden. Her biri için sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum. Onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
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