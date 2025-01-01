Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, huzurevini ziyaret etti

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, huzurevini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 10:58 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, huzurevini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, huzurevini ziyaret etti.

        Bulut, ziyarette huzurevindeki yaşlılarla bir araya gelip sohbet etti.

        Huzurevi sakinlerinin yeni yılını tebrik eden Bulut, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu söyledi.

        Yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinin önemli olduğunu ifade eden Bulut, "Büyüklerimizin yüzlerindeki tebessüm, yeni yıla umutla bakmamız için en güzel neden. Her biri için sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum. Onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        İstanbul sisler altında!
        İstanbul sisler altında!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Yurt genelinde yağış yok! Yılın ilk günü hava durumu
        Yurt genelinde yağış yok! Yılın ilk günü hava durumu
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!

        Benzer Haberler

        Dereköy Sınır Kapısı'nı geçen yıl 680 bin 89 yolcu kullandı
        Dereköy Sınır Kapısı'nı geçen yıl 680 bin 89 yolcu kullandı
        Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" 11 Ocak'ta kutlanacak
        Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" 11 Ocak'ta kutlanacak
        Kırklareli Valisi Turan, yeni yıla Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmet...
        Kırklareli Valisi Turan, yeni yıla Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmet...
        Trakya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi
        Trakya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi
        Kırklareli Valisi Turan'dan yeni yıl mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan yeni yıl mesajı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa