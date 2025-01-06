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        Kırklareli'nde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:36 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:42
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        Kırklareli'nde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Nilay Özdemir idaresindeki 34 BRV 405 plakalı otomobille Süleyman Şahin yönetimindeki 39 ADE 900 plakalı otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD sevk edildi.

        Kazada sürücülerle Emine Hazer, Ecem Hazer, Şadi Özdemir, Tuncay Bayın ile Halime Şahin yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Sürücü Şahin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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